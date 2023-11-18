الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

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تأكد غياب نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند عن مواجهة منتخب النرويج الأول لكرة القدم ضد اسكتلندا المقبلة، بعد تعرضه لإصابة.
وقال طبيب منتخب النرويج، خلال تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “إصابة هالاند ليست خطيرة، لكنه يعاني من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء”.
وواصل الطبيب، في التصريحات التي نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “الإصابة تجعل مشاركة مهاجم السيتي في مباراة اسكتلندا غير واردة، لأنها تأتي في وقت مبكر قليلاً”.
وكان هالاند صاحب الـ23 عامًا، قد عانى من التواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم ضد جزر الفارو، والتي حسمها منتخب بلاده بهدفين دون رد.
ويُعد النجم النرويجي، من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، وخطف الأنظار معه في الموسم الرياضي الماضي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في تتويجه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.
ويُقدم هالاند مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك في 18 مباراة، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 17 مرة، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.