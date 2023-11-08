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خلال مواجهة أبها المقبلة

الاتحاد يبحث عن فوز غائب بدوري روشن

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
الاتحاد يبحث عن فوز غائب بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد أبها.

أبها ضيفًا على العميد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

الاتحاد يسعى للفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، حيث غابت عنه الانتصارات في آخر 5 جولات من دوري روشن السعودي، الأمر الذي تسبب في إقالة البرتغالي نونو سانتو.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وسيقود المدير الفني الوطني حسن خليفة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، ويطمح في تحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير.

ويأمل العميد في حصد الثلاث نقاط، وتعثر المنافسين، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ورفع الروح المعنوية للاعبين، لمواصلة التألق وتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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