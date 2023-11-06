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الاتحاد يُنهي الشوط الأول متأخرًا أمام القوة الجوية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
الاتحاد يُنهي الشوط الأول متأخرًا أمام القوة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة القوة الجوية العراقي ضد نادي الاتحاد، بتأخر العميد بهدف دون رد وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد ضد القوة الجوية

وسجل اللاعب علي جاسم الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة الـ44.

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وقدم نادي الاتحاد أداءً باهتًا في الشوط الأول حيث لم ينجح في خلق أي فرص هجومية على مرمى الفريق العراقي.

الاتحاد ضد القوة الجوية - بنزيما

ويغيب عن المباراة، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بسبب الإصابة، حيث أعلن حساب النادي أمس عبر منصة ” إكس” عن غياب نجمه المغربي بجانب خضوعه لأشعة طبية عقب عودة الفريق إلى جدة.

جماهير العميد هاجمت الجهاز الطبي، بسبب عدم إتقانهم لعملهم وتعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل حمدالله والبرازيلي كورونادو والإيطالي لويز فيليبي.

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