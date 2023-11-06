الشورى يطالب بنك التصدير والاستيراد بتطوير خدماته الاتحاد يُنهي الشوط الأول متأخرًا أمام القوة الجوية مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها طيران ناس يحتفل بإطلاق أولى رحلاته المباشرة بين جدة وأنقرة إصابة بيلينجهام تُقلق Real Madrid التأمينات : 3 حالات للحصول على راتب التقاعد إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل الأمطار تغلق طريق الهدا في الاتجاهين تشكيل الاتحاد لمواجهة القوة الجوية
انتهى الشوط الأول من مباراة القوة الجوية العراقي ضد نادي الاتحاد، بتأخر العميد بهدف دون رد وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب علي جاسم الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة الـ44.
وقدم نادي الاتحاد أداءً باهتًا في الشوط الأول حيث لم ينجح في خلق أي فرص هجومية على مرمى الفريق العراقي.
ويغيب عن المباراة، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بسبب الإصابة، حيث أعلن حساب النادي أمس عبر منصة ” إكس” عن غياب نجمه المغربي بجانب خضوعه لأشعة طبية عقب عودة الفريق إلى جدة.
جماهير العميد هاجمت الجهاز الطبي، بسبب عدم إتقانهم لعملهم وتعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل حمدالله والبرازيلي كورونادو والإيطالي لويز فيليبي.