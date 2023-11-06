التأمينات : 3 حالات للحصول على راتب التقاعد

جددت التأمينات التأكيد على الحالات التي يتاح فيها الحصول على راتب التقاعد لمن بلغ 60 عامًا.

شروط الحصول على راتب التقاعد

وتلقت خدمة العملاء عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: “عند بلوغ السن 60 عامًا والخدمة في التأمينات نظام العقود 5 سنوات هل أستحق راتبًا تقاعديًا؟”

وردت عليه بالقول: “يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين”.

حالات استحقاق معاش التقاعد

ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:

التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام . بلوغ سن الستين أو تجاوزها .

معاش العجز المهني

كما يمكن الحصول على معاش العجز المهني في حال توفرت الشروط الآتية:

أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل. توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة. إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

يعتبر المشترك عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.