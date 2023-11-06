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التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الدحيل

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي الدحيل القطري غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد الدحيل

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل” في قطر كما تنقل عبر قناتي Bein Sports وSSC.

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وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران”.

ملخص مباراة الذهاب

وكان لقاء الذهاب في الرياض أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز أصفر الرياض برباعية مقابل هدفين، حيث تمكن النجم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الشوط الأول بالدقيقة الـ25 بعد تمريرة متقنة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح ساديو ماني في الشوط الثاني، في إحراز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ56، فريق الدحيل نجح في إحراز هدفين عبر كل من إسماعيل محمد والمعز علي في الدقيقتين الـ 63 والـ67.

العالمي عاد سريعًا وسجل الهدفين الثالث والرابع عبر النجم رونالدو في الدقيقتين الـ 62 والـ 81.

وقلص الدحيل الفارق بعد ذلك عبر اللاعب مايكل أولونجا في الدقيقة الـ85.

 

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