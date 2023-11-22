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في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين التي تنطلق فجر اليوم في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

منتخب البرازيل

وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السيليساو مكونًا من: “أليسون بيكر، إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، لودي، أندريه – جيماريش_ باولينيو، رافينيا، رودريجو ، مارتينيلي”.

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أما التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين سيكون مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي بول، مالك أليستر، إينزو فيرنانديز، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي”.

كولومبيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @FCFSeleccionCol

موعد المباراة

وتنطلق مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين في الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD، بتعليق فهد العتيبي.

وكانت الجولة الخامسة، من التصفيات، شهدت فوز كولومبيا على البرازيل بنتيجة 2- 1، بينما خسرت الأرجنتين من منتخب أوروجواي بنتيجة 2- 0.

وفي وقت سابق، وجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى لاعبي أوروجواي، وذلك بعد اعتداء أحد لاعبي المنتخب الأخير على زميل ميسي، الأرجنتيني روديجو دي بول خلال مباراة الفريقين فجر الجمعة الماضية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر مقطع فيديو متداول للاعب الأرجنتيني دي بول وهو يتشاجر مع مانويل أوجارت لاعب أوروجواي خلال المباراة بين المنتخبين.

وعلق ميسي قائلًا بعد المباراة: “من الطبيعي أن تحدث تلك المواجهات الجانبية خلال مباراة الأرجنتين وأوروجواي، ما أود قوله هو ضرورة احترام الصغار للكبار يجب عليهم أن يحترموا أنفسهم”.

منتخب الأرجنتين ضد أوروغواي
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

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