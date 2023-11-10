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خلال مواجهة اليوم بالجولة الـ13

التعاون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الهلال

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
التعاون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، لمواصلة تألقه بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الهلال اليوم.

مباراة اليوم في دوري روشن

ويلعب الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

مباراة الهلال ضد التعاون
موعد مباراة اليوم – المصدر @AltaawounFC

التعاون يطمح لتكرار الفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تكرار سيناريو الموسم الرياضي الماضي، عندما فاز على الهلال في مباراة الدور الأول من دوري روشن السعودي التي أُقيمت في الرياض بهدفين مقابل هدف.

الهلال ضد التعاون - مباريات اليوم - دوري روشن

وتقدم الهلال بهدف عن طريق ميشيل ديلغادو، إلا أن سكري القصيم انتفض، ونجح في تسجيل التعادل عبر سميحان النابت، قبل أن يحرز فهد الرشيدي هدف الفوز، لينتصر سكري القصيم رغم النقص العددي بعد طرد لياندر تاوامبا.

وكانت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد التعاون، هي الأولى للأزرق في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي، وهو الأمر الذي يتكرر هذا الموسم، حيث يُعد الزعيم هو الوحيد الذي لم يُهزم في أي لقاء حتى الآن.

الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

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