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بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

“التلفزيون”.. مسرحية فكاهية لأشهر نجوم الكوميديا في بوليفارد سيتي

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
“التلفزيون”.. مسرحية فكاهية لأشهر نجوم الكوميديا في بوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق يوم الاثنين المقبل 20 نوفمبر الجاري، عروض مسرحية فكاهية بعنوان “التلفزيون”، وذلك على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، والتي يقدمها أشهر نجوم الكوميديا في مصر.

وتأتي المسرحية ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض، حيث تدور أحداثها حول شخصية العم حزومبل الذي يحمل هدايا لزوجين حفظي وكروانه، إلا أنه تأخر عنهم 30 سنة حتى أصبحت تلك الهدايا غير مناسبة لهم الآن، مما يجعل فضولهم يدفعهم لتفتيش شنطة هدايا عم حزومبل، ليعثروا بعدها على تلفزيون سحري يجدون نفسهم في داخله، ويتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول، لتدور بعدها العديد من المواقف المضحكة حول ما هو مصيرهم وعند أي قناة سوف تقف حياتهم، وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد.

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مسرحية فكاهية

وسيكون جمهور مسرحية “التلفزيون” على موعد مع أجواء مليئة بالمواقف المضحكة التي يتضمنها العرض، حيث تضم تفاصيل متنوعة ومفاجآت في تسلسل الأحداث وما استقرت عليه في نهاية المطاف.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين منهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد أسامة المعروف بـ”أوس أوس”، سليمان عيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، وأحمد العبد الهادي، وتستمر المسرحية خمسة أيام حتى 25 نوفمبر الجاري، حيث تعرض في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق وي بوك.

موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، عددا من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.

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