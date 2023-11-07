التوسع في السوق الأوروبي.. عنوان مشاركة طيران ناس بمعرض لندن للسفر العالمي 2023

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، خلال مشاركته في معرض لندن سوق السفر العالمي 2023 المقام حاليًا في العاصمة الإنجليزية في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، عن توسعة عملياته في السوق الأوروبي وتشغيل وجهات أوروبية ترتبط لأول مرة مع المملكة أحدثها إطلاق 3 رحلات أسبوعية بين جدة وبروكسل عاصمة مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي، و 3 رحلات أسبوعية على مدار العام بين جدة ومرسيليا، إضافة إلى تشغيل وجهات أوروبية أخرى من الرياض إلى كل من فيينا وسالزبورغ في النمسا وبراغ في التشيك كوجهات لموسم الصيف.

التوسع في السوق الأوروبي

وأكد طيران ناس أن توسعه في أوروبا يأتي بالتواؤم مع استراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” وبما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وعلى هامش مشاركته في المعرض وقع طيران ناس العديد من الاتفاقيات التجارية مع شركاء في صناعة السياحة والسفر، وذلك لتعزيز نموه في السوق الأوروبي.

فعالية السفر والسياحة الأكثر تأثيرًا

ويوصف معرض السفر العالمي بأنه فعالية السفر والسياحة الأكثر تأثيرًا في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 185 دولة، وشركات سياحية بالإضافة للهيئات السياحية الوطنية وزوار من الجمهور والمسافرين.

وسيواصل طيران ناس خلال المشاركة في المعرض، جهوده لتسويق للسياحة والثقافة والتقاليد السعودية الثرية بالتوازي مع رحلة المملكة لترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر إثارة في العالم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.