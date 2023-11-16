Icon

الجاسر يستعرض علاقات التعاون مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته اليومية بين الرياض والبحرين Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي يشمل الدفعة الـ 72 Icon الرئيس الصيني: لن نخوض حرباً ساخنة أو باردة ضد أي طرف Icon مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم Icon صدمة من باريس سان جيرمان لـ مبابي Icon انخفاض أسعار النفط تزامنًا مع مخاوف نقص الطلب الصيني Icon الجاسر يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25 Icon القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان Icon تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ25 بسلطنة عمان

الجاسر يستعرض علاقات التعاون مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
الجاسر يستعرض علاقات التعاون مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السيد سعيد بن حمود المعولي.

اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي

وذلك على هامش ترؤس معالي الجاسر وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ25 بسلطنة عمان.

قد يهمّك أيضاً
وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024

وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك

استعراض علاقات التعاون بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في سلطنة عُمان يوسف بن محمد العودة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار