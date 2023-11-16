الجاسر يستعرض علاقات التعاون مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السيد سعيد بن حمود المعولي.

اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي

وذلك على هامش ترؤس معالي الجاسر وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ25 بسلطنة عمان.

استعراض علاقات التعاون بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في سلطنة عُمان يوسف بن محمد العودة.