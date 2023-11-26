متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية 5 ملايين زائر لـ موسم الرياض في أقل من شهر أغلق التعليقات في حسابه .. كيف أغضب رياض محرز جماهير الأهلي ؟ مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ14
أظهرت لقطات الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي باللون الأخضر، حيث يأتي هذا بعد تعرض منطقة مكة المكرمة لعدة حالات مطرية خلال الفترة الماضية.
سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة يعود إلى توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات، بحسب ما ذكر معلقون.
فيديو | مشاهد للجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر #الإخبارية pic.twitter.com/U8QKoYDSRh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2023