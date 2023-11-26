الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر

أظهرت لقطات الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي باللون الأخضر، حيث يأتي هذا بعد تعرض منطقة مكة المكرمة لعدة حالات مطرية خلال الفترة الماضية.

سبب الخضرة

سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة يعود إلى توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات، بحسب ما ذكر معلقون.