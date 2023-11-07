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نظراً للتطورات الحالية في غزة

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة
المواطن - واس

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أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.

تداعيات إنسانية خطيرة

وأوضحت وزارة الخارجية، أن ذلك يأتي نظراً إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

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