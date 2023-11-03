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إثر الحالة المناخية في عسير وحائل والباحة ومكة والشرقية

الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية
المواطن - فريق التحرير

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دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر والبعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات الأمطار وبطون الأودية بالتزامن مع الحالة الجوية التي يشهدها عدد من مناطق المملكة.

ونشرت المديرية العامة عبر حسابها على منصة إكس عدة تنبيهات لأهالي عسير ومكة المكرمة وحائل والمنطقة الشرقية والباحة بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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تنبيهات الإنذار المبكر

وقد أصدر مركز الإنذار المبكر عدة تنبيهات من أمطار اليوم حيث تشمل الأمطار محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية يصاحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.

وفي حائل نبه المركز من رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، ارتفاع الأمواج، صواعق رعدية، في حين تشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، صواعق رعدية.

وفي عسير والباحة نبه المركز من رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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