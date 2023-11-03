نيمار لجماهير الهلال: شكرًا لكم وسأعود قريبًا الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية استمرار جريان وادي الرمة شيخ الأودية السعودية مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح رغبة الفيحاء باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الطائي الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار
دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر والبعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات الأمطار وبطون الأودية بالتزامن مع الحالة الجوية التي يشهدها عدد من مناطق المملكة.
ونشرت المديرية العامة عبر حسابها على منصة إكس عدة تنبيهات لأهالي عسير ومكة المكرمة وحائل والمنطقة الشرقية والباحة بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقد أصدر مركز الإنذار المبكر عدة تنبيهات من أمطار اليوم حيث تشمل الأمطار محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية يصاحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وفي حائل نبه المركز من رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، ارتفاع الأمواج، صواعق رعدية، في حين تشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، صواعق رعدية.
وفي عسير والباحة نبه المركز من رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.