الرياض والحزم يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرياض والحزم في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الرياض والحزم

وبدأت مباراة الرياض والحزم المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط تنظيم دفاعي جيد، كما أهدر المهاجمون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الرياض والحزم.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل هدف، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره فيما يطمح الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية وإنعاش حظوظه بالبقاء.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الرياض في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.