الأطباق النجرانية تستقطب زوار الوليمة بالنكهات والقيمة الغذائية العالية الرياض والحزم يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول الأهلي يزور شباك أبها 5 مرات في الشوط الأول توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة ميتروفيتش يحلم بمواصلة هز الشباك الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة عطل يضرب منصة x المنتخب السعودي يحتل المركز الـ56 عالميًّا وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين وظائف شاغرة في شركة قطار سار
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرياض والحزم في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف.
وبدأت مباراة الرياض والحزم المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.
واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط تنظيم دفاعي جيد، كما أهدر المهاجمون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الرياض والحزم.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل هدف، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره فيما يطمح الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية وإنعاش حظوظه بالبقاء.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد الرياض في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.