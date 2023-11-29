الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل

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أوضح خبير الطقس خالد الزعاق لماذا تعتبر هذه السنة من السنوات الربيعية على كثير من المناطق.
وقال الزعاق: “نعيش في الأيام الأخيرة من الوسم، ولدينا وسمان، وسم حسابي ووسم واقعي، والحسابي مدته 52 يومًا من 12 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، والواقعي مدته 90 يومًا”.
وتابع: “الـ 20 يومًا الأخيرة من موسم الوسم والـ 20 يومًا الأولى من موسم المربعانية، داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم وإذا نزل المطر في أول الوسم الربيع ينبت، وإذا نزل المطر في آخر الوسم الحسابي يتباطأ نمو الربيع”.
وأضاف: “هذه السنة تعتبر من السنوات الربيعية على كثير من المناطق، لأنه أصابها أول مطر الوسم المسمى “بثروي” وسمي بهذا الاسم لأنه ثري بالإنبات، فهذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل”.