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قالت إن مقترحها من أجل زيادة الإنتاجية

السبيعي تؤكد مقترحها: السبت والأحد إجازة والجمعة نصف دوام

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
السبيعي تؤكد مقترحها: السبت والأحد إجازة والجمعة نصف دوام
المواطن - فريق التحرير

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استعرض برنامج “يا هلا بالعرفج” مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة أحمد العرفج مع الدكتورة الكاتبة عزة السبيعي، تحدثت فيه عن علاقتها الجيدة بالمشي، الذي علمته لأولادها.

وقالت السبيعي إن أهم قرار اتخذته وهي تمشي قرار الابتعاث والدراسة في بريطانيا، كما أكدت الاقتراح الذي طرحته عبر برنامج يا هلا، وهو جعل الإجازة السبت والأحد، ويوم الجمعة نصف دوام من أجل زيادة الإنتاجية.

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مقترح السبيعي

وقبل أسبوعين، علقت الكاتبة الدكتورة عزة السبيعي، على مقترح بأن تكون عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد، مشيرة إلى أن العمل يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة.

وقالت السبيعي خلال لقاء لها مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية حينها: “الدين الإسلامي هو دين عمل، وليس دين راحة، ويعتبر العمل عبادة، وهناك قواعد أصولية في الإسلام تقدم مصلحة الفرد والمجتمع على بعض الأمور والآراء الفقهية التي ليس أصل في الشريعة الإسلامية، أو مرجع قاله الله عز وجل أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام”.

وأضافت: “الإسلام يرى أن العمل نوع من أنواع العبادة لا يجب أن يوقفه شيء، وفقط يحرم العمل وقت صلاة الجمعة الذي يتراوح من 20 لـ35 دقيقة وبعد ذلك يمارس الناس أعمالهم دون أن توقف الحياة أو المصالح”.

 

 

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