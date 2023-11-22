قبل عام .. المنتخب السعودي يحقق المعجزة ويهزم الأرجنتين بطلة العالم السديس: جرائم الصهاينة لا يقبلها عرف ولا دين خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ بشركة المياه التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن مداهمة مباغتة للشرطة توقع مروج شبو في المدينة المنورة الحياة الفطرية تتابع ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون قرار حاسم من مانشيني قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023 إطلاق أول أكاديمية لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في قطاع البيع بالتجزئة تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان
أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وثمن السديس ما ورد في كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوَّة للانضمام؛ بشأن تدهور الأوضاع في غزة، حيال تأكيدات المملكة مرارًا رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي؛ التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزَّل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.
واستنكر بشدة ما يقوم به الصهاينة المعتدين؛ من أعمال عدوانية في غزة، لا يقبلها دين ولا عرف دولي، فقد انتهكوا بعدوانيتهم وجرائمهم الوحشية أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين المدنيين، وعلى الحرمات والمقدسات، وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المنشآت الصحية، ودور العبادة.
وقال: إن مواقف المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابتها الدينية، وهو واجب تمليه عليها عقيدتها، ومبادئها وقيمها الإسلامية والإنسانية، رافعًا أكف الضراعة إلى الله- عز وجل- بأن يحفظ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتحقق الأمن والسلم والسلام في العالم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.