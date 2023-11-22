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أكد أن مواقف السعودية تنطلق من ثوابتها الإسلامية

السديس: جرائم الصهاينة لا يقبلها عرف ولا دين

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
السديس: جرائم الصهاينة لا يقبلها عرف ولا دين
المواطن - فريق التحرير

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أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

كلمة ولي العهد

وثمن السديس ما ورد في كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوَّة للانضمام؛ بشأن تدهور الأوضاع في غزة، حيال تأكيدات المملكة مرارًا رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي؛ التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزَّل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

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واستنكر بشدة ما يقوم به الصهاينة المعتدين؛ من أعمال عدوانية في غزة، لا يقبلها دين ولا عرف دولي، فقد انتهكوا بعدوانيتهم وجرائمهم الوحشية أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين المدنيين، وعلى الحرمات والمقدسات، وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المنشآت الصحية، ودور العبادة.

مواقف السعودية

وقال: إن مواقف المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابتها الدينية، وهو واجب تمليه عليها عقيدتها، ومبادئها وقيمها الإسلامية والإنسانية، رافعًا أكف الضراعة إلى الله- عز وجل- بأن يحفظ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتحقق الأمن والسلم والسلام في العالم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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