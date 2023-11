السعودية تتعهد بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو 2030

وصلت السعودية لمحطتها الأخيرة في مسيرة ترشيحها لاستضافة معرض إكسبو 2030، حيث تتنافس الرياض مع بوسان الكورية، وروما الإيطالية على استضاف الحدث العالمي معرض إكسبو 2030.

وقدمت المملكة العربية السعودية عرضًا مذهلًا في الحفل الختامي لترشيح الرياض لاستضافة الحدث العالمي بباريس، حيث تفصلنا أيام قليلة عن عملية التصويت النهائي للدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030 خلال اقتراع سري سيقام في 28 نوفمبر 2023م في أثناء اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة للمكتب الدولي للمعارض، بحضور مندوبي الدول لدى المكتب.

وكان الحفل الختامي لحملة ملف الرياض إكسبو 2030 الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في باريس بمشاركة وحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، بمكانة المحطةٍ الأخيرةٍ في مسيرة المملكة نحو رحلة ترشحها لاستضافة معرض إكسبو 2030.

“We are committed to creating a unique Expo that will be a model for future Expos to come.”

A glimpse of the speech by H.E. @AdelAljubeir, Minister of State for Foreign Affairs, Member of the Council of Ministers, and Envoy for Climate, during the #RiyadhExpo2030 Symposium… pic.twitter.com/ZGfRgH9NLh

— Riyadh Expo 2030 (@Riyadh_Expo2030) November 11, 2023