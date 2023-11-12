السعودية تتعهد بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو 2030

وصلت السعودية لمحطتها الأخيرة في مسيرة ترشيحها لاستضافة معرض إكسبو 2030، حيث تتنافس الرياض مع بوسان الكورية، وروما الإيطالية على استضاف الحدث العالمي معرض إكسبو 2030.

حفل ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

وقدمت المملكة العربية السعودية عرضًا مذهلًا في الحفل الختامي لترشيح الرياض لاستضافة الحدث العالمي بباريس، حيث تفصلنا أيام قليلة عن عملية التصويت النهائي للدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030 خلال اقتراع سري سيقام في 28 نوفمبر 2023م في أثناء اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة للمكتب الدولي للمعارض، بحضور مندوبي الدول لدى المكتب.

وكان الحفل الختامي لحملة ملف الرياض إكسبو 2030 الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في باريس بمشاركة وحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، بمكانة المحطةٍ الأخيرةٍ في مسيرة المملكة نحو رحلة ترشحها لاستضافة معرض إكسبو 2030.

“We are committed to creating a unique Expo that will be a model for future Expos to come.” A glimpse of the speech by H.E. @AdelAljubeir, Minister of State for Foreign Affairs, Member of the Council of Ministers, and Envoy for Climate, during the #RiyadhExpo2030 Symposium… pic.twitter.com/ZGfRgH9NLh — Riyadh Expo 2030 (@Riyadh_Expo2030) November 11, 2023

نسخة استثنائية من إكسبو 2030

ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير كلمة أوضح فيها أن المملكة العربية السعودية خصصت مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.

وقال الجبير: “نحن ملتزمون للغاية تجاه الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق التفاهم الأكبر من خلال الحوار بين الأديان والحضارات لمد جسور التفاهم والتسامح”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بإنشاء معرض إكسبو فريد من نوعه سيكون نموذجًا لمعارض إكسبو المقبلة”.

الرياض إكسبو 2030 منصة عالمية

وأفادت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزيرة السياحة، بأن السعودية تلتزم تحقيق أهدافها الوطنية على المستوى الدولي، لإيمانها بأهمية الازدهار للجميع، مبينة أن ما تعمل عليه المملكة من مبادراتٍ ومشاريع إستراتيجية؛ لا تهدف إلى التأثير في النطاق الوطني فحسب، بل على النطاق العالمي أيضًا.

وأكدت أن الرياض إكسبو 2030 سيعمل كمنصة عالمية تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتقدم نتائج ملموسة وواقعية؛ وأضافت: “إن رؤيتنا معرض من العالم إلى العالم، ومبادرة ركن التغيير التشاركي C3، ستدعم، وتسهم في نمو أكثر من 27 مشروعًا ومبادرة من مختلف أنحاء العالم، لافتة النظر إلى أن اختيار المملكة والرياض؛ هو اختيارٌ للعالم”.

"إن اختيار المملكة وعاصمتها للاستضافة؛ اختيار العالم"؛ جانب من كلمة نائب وزير السياحة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، خلال الحفل الختامي لحملة ملف #الرياض_إكسبو2030 الذي أقامته @RCRCSA في باريس. pic.twitter.com/7uH7Y3ORwy — Riyadh Expo 2030 (@Riyadh_Expo2030) November 12, 2023

أهمية إكسبو الرياض

إكسبو الرياض هو حدث عالمي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. يعتبر إكسبو الرياض إحدى فعاليات مبادرة “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة والأعمال.

تم تحديد موعد إقامة إكسبو الرياض في الفترة من 20 أكتوبر 2021 إلى 10 إبريل 2022. يتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 190 دولة، حيث ستقدم كل دولة عرضًا مميزًا يعكس ثقافتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل التجارة والعلوم والتكنولوجيا والفنون.

فعاليات إكسبو الرياض

تشمل فعاليات إكسبو الرياض العروض الثقافية والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الفنية والموسيقية والأدبية. يعتبر الهدف من إكسبو الرياض تعزيز التفاهم والتواصل بين الثقافات المختلفة وتبادل المعرفة والابتكار.

موضوع إكسبو الرياض هو “التعاون بين الشعوب لمستقبل مستدام”. يسعى المنظمون لتعزيز الحوار العالمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية مثل التغير المناخي والطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية.

يعد إكسبو الرياض فرصة لزواره لاستكشاف ثقافات العالم المختلفة والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مختلف المجالات. كما يعد فرصة للشركات ورجال الأعمال لبناء شراكات جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم. كما يعد إكسبو الرياض حدثًا هامًّا ومثيرًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم ويساهم في تعزيز السياحة والاقتصاد في المملكة العربية السعودية.