السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة “التلفزيون”.. مسرحية فكاهية لأشهر نجوم الكوميديا في بوليفارد سيتي الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق العروض الإنجليزية تُهدد استمرار روبن نيفيز سبب يُصعب رحيل فيرمينو عن الأهلي تصرف صادم من راموس مع جماهير ريال مدريد نجم النصر في طريقه للهلال! اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن.. التدخين أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالمرض خلال أسبوع.. ضبط 17556 مخالفاً بينهم 12 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف
سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي متجه إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، يحمل على متنه مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -, وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.