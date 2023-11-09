الشبابيون بعد الهزيمة من الرائد: الخسارة من متذيل الترتيب مصيبة

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الشباب عن غضبها التام من الخسارة أمام نادي الرائد اليوم بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وقال الإعلامي الرياضي طارق النوفل والمعروف بانتمائه لنادي الشباب: “الخسارة في كرة القدم أمر وارد، المصيبة هي أن تخسر من متذيل الترتيب، العمل الفني لابد أن يكون أولى الاهتمامات لا بالتغريدات فقط”.

جماهير الشباب أيدت تغريدة النوفل عبر منصة “إكس” حيث أبدت انزعاجها من الخسارة أمام رائد التحدي الذي كان يحتل المركز الـ18 والأخير في دوري روشن، وبعد الفوز على الشباب، أصبح متواجدًا في المركز الـ16.

الرائد ضد الشباب

وسجل اللاعب المغربي كريم البركاوي الهدف الأول لرائد التحدي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل اللاعب جوليو تفاريس الهدف الثاني لرائد التحدي في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ 93 قلص نادي الشباب الفارق عبر نجمه المغربي رومان سايس.

ويتواجد الرائد بعد المباراة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، أما الليث فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر.