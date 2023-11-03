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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا الشباب والاتحاد، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بين الشباب والاتحاد

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الشباب والاتحاد مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان.

على الجانب الآخر، يعول المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على خبرات لاعبيه، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتحاد، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وابتعد عن المراكز المتقدمة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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