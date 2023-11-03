الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار

يسعى فريقا الشباب والاتحاد، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بين الشباب والاتحاد

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الشباب والاتحاد مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان.

على الجانب الآخر، يعول المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على خبرات لاعبيه، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتحاد، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وابتعد عن المراكز المتقدمة.