Icon

المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا Icon تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات Icon منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية Icon اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! Icon من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب Icon آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف Icon سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو Icon نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا Icon لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل Icon اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قبل الموعد المحدد في يناير 2024

الشركات الأجنبية تسابق الزمن لفتح مقرات إقليمية في السعودية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
الشركات الأجنبية تسابق الزمن لفتح مقرات إقليمية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتسابق شركات أجنبية من أجل فتح مقرات لها في المملكة العربية السعودية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، وهو الموعد المحدد الذي أمهلته الرياض لتلك الشركات الساعية لتنفيذ مشاريع حكومية.

نقل المقرات الإقليمية

ويرى خبراء لصحيفة “مونت كارلو” الفرنسية، أن برنامج نقل المقار الإقليمية يعتبر اختبارًا مبكرًا لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، ورأى الخبراء أن ذلك ينبغي أن يقدم أيضًا مؤشرات على نجاح مشاريع سعودية كبيرة، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار.

قد يهمّك أيضاً
3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية

3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على باكستان

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على باكستان

ويعد برنامج المقرات الإقليمية، تنموي يهدف إلى تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الجهات الحكومية المختلفة في المملكة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية والمحافظات النائية.

أهداف برنامج المقرات الإقليمية

يهدف برنامج المقرات الإقليمية إلى تعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق. يتضمن البرنامج عدة مبادرات ومشاريع تشمل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير المياه والكهرباء، وتعزيز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة الصغيرة والمتوسطة.

تستند إستراتيجية برنامج المقرات الإقليمية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية في المملكة. يعزز البرنامج أيضًا التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي في المناطق الريفية.

أهمية برنامج نقل المقار

وبحسب وزارة الاستثمار، فإن أهمية هذا البرنامج يعود إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من “برنامج المقرات الإقليمية” ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية”.

وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن الشركات المتعددة الجنسيات فقط والتي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.

162 ترخيصًا لشركات أجنبية

وبحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “الكثير من التراخيص الأخرى قيد المعالجة”.

وروجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو “كوتا” توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان
السعودية اليوم

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في...

السعودية اليوم
PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية
السوق

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول...

السوق
طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف
تكنولوجيا

طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف

تكنولوجيا
لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال...

السعودية اليوم
نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط سباق الملواح
السعودية اليوم

نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا
العالم

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل...

العالم
السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة
السعودية اليوم

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية...

السعودية اليوم
حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم
السعودية اليوم

حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو...

السعودية اليوم