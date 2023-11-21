الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر

كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور مشعل المبيض أن الصلع الوراثي يرتبط بجينات وراثية لدى الشخص لكن هناك عوامل خارجية يمكن أن تزيد من حدته.

أسباب الصلع الوراثي

وقال المبيض خلال استضافته في برنامج الراصد إن الصفات الوراثية التي تأتي من الأخوال تكون مسؤولة بشكل أكبر عن الصلع من تلك التي تأتي من الأعمام.

ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى تسبب زيادة تساقط الشعر من بينها نقص الفيتامينات في الجسم بشكل كبير والضغوط النفسية أو التنويم لفترة طويلة في المستشفيات وغيرها.

وأشار إلى أن غسيل الشعر المتكرر ليس له دخل في تساقط الشعر الوراثي، لافتا إلى أن 67٪؜ من الرجال لديهم مشاكل في الشعر مقابل 23% من النساء لكن النساء هن أكثر طلبًا للعلاج والأكثر ترددًا على عيادات الجلدية.

مشروبات الطاقة

وفي وقت سابق وجد الخبراء أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي المحلاة، وفقًا لمجلة علمية.

وكشف البحث الذي نشرته مجلة Nutrients، أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقالوا إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط.