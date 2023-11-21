الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا تبادل العملات بين السعودية والصين فرصة قوية لتعزيز تدويل اليوان بالشرق الأوسط سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
كشف استشاري الأمراض الجلدية الدكتور مشعل المبيض أن الصلع الوراثي يرتبط بجينات وراثية لدى الشخص لكن هناك عوامل خارجية يمكن أن تزيد من حدته.
وقال المبيض خلال استضافته في برنامج الراصد إن الصفات الوراثية التي تأتي من الأخوال تكون مسؤولة بشكل أكبر عن الصلع من تلك التي تأتي من الأعمام.
ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى تسبب زيادة تساقط الشعر من بينها نقص الفيتامينات في الجسم بشكل كبير والضغوط النفسية أو التنويم لفترة طويلة في المستشفيات وغيرها.
وأشار إلى أن غسيل الشعر المتكرر ليس له دخل في تساقط الشعر الوراثي، لافتا إلى أن 67٪ من الرجال لديهم مشاكل في الشعر مقابل 23% من النساء لكن النساء هن أكثر طلبًا للعلاج والأكثر ترددًا على عيادات الجلدية.
وفي وقت سابق وجد الخبراء أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي المحلاة، وفقًا لمجلة علمية.
وكشف البحث الذي نشرته مجلة Nutrients، أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.
وقالوا إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط.
فيديو | استشاري الجلدية مشعل المبيض: الصلع الوراثي يأتي من جهة "الخوال أكثر من الأعمام"#الراصد pic.twitter.com/pQK8Z5JMWo
— الراصد (@alraasd) November 20, 2023