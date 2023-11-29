الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش

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وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ23، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وكانت الطائرة الإغاثية الـ23 قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق اليوم، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وتواصل الحملة الشعبية السعودية تقديم التبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.