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لا يفترض أن يتجاوز 25 لترًا

الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، أن قدر الضغط الكهربائي الأفضل استخدامًا للمنازل لا يفترض أن يتجاوز 25 لترًا.

قدر الضغط الكهربائي

وتابع الذياب في مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية أن الضغط أعلى من ذلك يمكن استخدامه في المناطق التجارية والتي تتوفر فيها احتياطات سلامة بشكل أكبر.

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مميزات كبيرة

ولفت إلى أن قدور الضغط الكهربائية لها مميزات كبيرة منها التوقيت وبعض عناصر السلامة الجديدة التي أضافتها بعض الشركات مثل بعض الحساسات وصمامات أمان وفتحة لتسرب البخار من خلال الغطاء نفسه.

وأشار إلى أن البعض يهمل إغلاق الغطاء بشكل كامل، لافتًا إلى ضرورة عدم ملء القدر أعلى من الحد المسموح به ويجب ألا يتجاوز النصف تقريبًا.

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