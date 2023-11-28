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119 صوتاً للرياض مقابل 29 لكوريا الجنوبية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتاً، مقابل 29 صوت فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتاً فقط لإيطاليا.

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معاً نستشرف المستقبل

وسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 بمثابة دعوة مفتوحة للعالم لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبلٍ مزدهرٍ ومستدام.

مواجهة تحديات المستقبل

ويهدف المعرض العالمي الذي تستضيفه الرياض إلى تعزيز تطلعات وأهداف التنمية المستدامة، مع فرصة إشراك الجمهور العام في رحلة تطورها القادمة.

كما أنه من المتوقع أن يشارك به أكثر من 226 مشاركاً، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين.

وسيحوي المعرض بيئة ثقافية تخلق ذكريات مميزة، وسيتم ربط الخيال والعلوم والتقنية بها، ليكون بإمكان الزوار تجربة أفكار متنوعة للمستقبل وعيش أساليب مبتكرة لتحقيق غد أفضل.

شعار الرياض إكسبو 2030

ويعكس شعار الرياض إكسبو 2030 الهوية السعودية حيث يتمثل في شكل نخلة تتفرع منها 6 سعفات، ولكل سعفة نمط ولون يميزها عن الأخرى، لتجمع بذلك بين ملامح الرياض التي تمتاز بتنوعها وحيويتها، وبين موضوعات المعرض: الطبيعة، العمارة، الفن، التقنية، العلوم، والتراث.

إكسبو الرياض 2030

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