العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض

نجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتاً، مقابل 29 صوت فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتاً فقط لإيطاليا.

مواجهة تحديات المستقبل

ويهدف المعرض العالمي الذي تستضيفه الرياض إلى تعزيز تطلعات وأهداف التنمية المستدامة، مع فرصة إشراك الجمهور العام في رحلة تطورها القادمة.

كما أنه من المتوقع أن يشارك به أكثر من 226 مشاركاً، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين.

وسيحوي المعرض بيئة ثقافية تخلق ذكريات مميزة، وسيتم ربط الخيال والعلوم والتقنية بها، ليكون بإمكان الزوار تجربة أفكار متنوعة للمستقبل وعيش أساليب مبتكرة لتحقيق غد أفضل.

شعار الرياض إكسبو 2030