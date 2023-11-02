الفتح يُحقق ثاني أفضل انطلاقة بدوري المحترفين

يُقدم الفتح بقيادة المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، أداء لافتًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالبطولة.

ثاني أفضل انطلاقة للفتح

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ حقق هذا الموسم ثاني أفضل انطلاقة له في المسابقة، بعدما حصد 23 نقطة.

وتعود أفضل انطلاقة للفتح في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاق البطولة بمسماها الحالي موسم 2008/ 2009، إلى موسم 2012/ 2013، والذي جمع فيه 29 نقطة، بعد 11 جولة، وشهد تتويجه باللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه موسم 2012/ 2013، تحت قيادة المدير الفني التونسي فتحي الجبال.

مباراة الفتح ضد الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفتح لمواجهة الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد النموذجي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.