الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، الشوط الأول من مباراة آهال التركمنستاني متفوقًا بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتقدم الفريق البرتقالي بهدف عبر اللاعب النيجيري نواكايمي بالدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب تايجيف لفريق آهال في الدقيقة الـ36.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل الفريق البرتقالي هدفه الثاني عبر اللاعب ساكالا.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء🥅
نواكايمي يعلن الهدف الأول للفيحاء⚽️
#الفيحاء_آهال#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/WaqEIXB36N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 28, 2023
آهال يسجل هدف التعادل.
#الفيحاء_آهال#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/lcwPmy6fgr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 28, 2023
هدددددف!⚽
الهدف الثاني للفيحاء عن طريق ساكالا⚽️🔥
#الفيحاء_آهال#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/4cJcCXbh18
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 28, 2023