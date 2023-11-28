الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، الشوط الأول من مباراة آهال التركمنستاني متفوقًا بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتقدم الفريق البرتقالي بهدف عبر اللاعب النيجيري نواكايمي بالدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب تايجيف لفريق آهال في الدقيقة الـ36.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل الفريق البرتقالي هدفه الثاني عبر اللاعب ساكالا.