الفيحاء يُنعش آماله آسيويًّا بثلاثية في آهال

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أنعش الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فرصه في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز على نادي آهال التركمنستاني بنتيجة 3- 1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وفي الشوط الأول، تقدم الفريق البرتقالي بهدف عبر اللاعب النيجيري نواكايمي بالدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب تايجيف لفريق آهال في الدقيقة الـ36.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل الفريق البرتقالي هدفه الثاني عبر اللاعب ساكالا.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب مندش الهدف الثالث للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ75.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد آهال عند 4 نقاط.