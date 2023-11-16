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تعكس انفتاح المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
المواطن - فريق التحرير

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

تنسيق الدعم

ويسهم انعقاد القمة السعودية مع دول الكاريكوم في تنسيق الدعم المتبادل للترشيحات الدولية المختلفة بين المملكة وهذه الدول ومنها ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تكمن أهمية انعقاد القمة السعودية ودول الكاريكوم في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي.

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تطوير العلاقات

ويعزز انعقاد القمة السعودية مع دول الكاريكوم فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتكتل الكاريبي، من خلال القطاعين العام والخاص، وخلق فرص متبادلة للتعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث تتشارك المملكة مع دول الكاريكوم الاهتمام بجهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة المستدامة النظيفة، ودعم كافة الجهود والمبادرات المتعلقة بذلك ومن ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمنظمة العالمية للمياه.

شراكة إستراتيجية

كما يسهم انعقاد القمة السعودية مع دول الكاريكوم في تعزيز التعاون والشراكات السياحية بين المملكة ودول الكاريكوم وإبراز جاذبية البيئة السياحية في المملكة، ويعكس انعقاد القمة السعودية مع دول الكاريكوم في الرياض، تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، والتزامهم بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة معها، بناءً على القيم والمصالح المشتركة، وتتطلع الدول المشاركة لأن يسهم انعقاد القمة وما سيصدر عنها من قرارات ومبادرات في تحقيق ذلك.

ويعكس كذلك انعقاد القمة السعودية ودول الكاريكوم في الرياض، أخذ المملكة لزمام المبادرة والأسبقية في دراسة بناء شراكة إستراتيجية مع دول هذا التكتل وتعزيز التعاون الاقتصادي معها بما يخدم مصالح المملكة ويعزز شراكاتها للدولية.

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