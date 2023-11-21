القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، فجر الأربعاء، مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

البرازيل ضد الأرجنتين

وتنطلق مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD، بتعليق فهد العتيبي.

وكانت الجولة الخامسة، من التصفيات، شهدت فوز كولومبيا على البرازيل بنتيجة 2- 1، بينما خسرت الأرجنتين من منتخب أوروجواي بنتيجة 2- 0.

وفي وقت سابق، وجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى لاعبي أوروجواي، وذلك بعد اعتداء أحد لاعبي المنتخب الأخير على زميل ميسي، الأرجنتيني روديجو دي بول خلال مباراة الفريقين فجر الجمعة الماضية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر مقطع فيديو متداول للاعب الأرجنتيني دي بول وهو يتشاجر مع مانويل أوجارت لاعب أوروجواي خلال المباراة بين المنتخبين.

تعليق ميسي

وعلق ميسي قائلًا بعد المباراة: “من الطبيعي أن تحدث تلك المواجهات الجانبية خلال مباراة الأرجنتين وأوروجواي، ما أود قوله هو ضرورة احترام الصغار للكبار يجب عليهم أن يحترموا أنفسهم”.

وكان منتخب أوروجواي انتصر على منتخب الأرجنتين في العاصمة الأرجنتينية “بوينوس آيريس” بثنائية دون رد أحرزها كل من رونالد أراوخو وداروين نونيز.

وتُعد الهزيمة من أوروجواي، هي الهزيمة الأولى لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، إلا أنه يواصل تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.