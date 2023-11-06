القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد براجا

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد براجا البرتغالي بعد غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد ضد براجا

وتنطلق مباراة الريال ضد براجا بعد غد في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل ريال مدريد.

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , COSMOTE SPORT 3 HD , TV3 + DENMARK.

وقبل مواجهة الريال لفريق براجا، تسببت إصابة اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إثارة القلق لنادي ريال مدريد، وذلك بعد التعادل السلبي أمس مع نادي رايو فاليكانو في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

إصابة بيلينجهام

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن بيلينجهام تعرض لإصابة في الكتف خلال المباراة مما أثار قلق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان بيلينجهام انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 102 ملايين يورو.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 10 أهداف في الدوري الإسباني بجانب 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح رصيد أهدافه 13 هدفًا في مختلف المسابقات.

وكان بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا فاز يوم الاثنين الماضي في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.