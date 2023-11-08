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من خلال تطبيق الشركة الجديد

الكهرباء : تقسيط الفاتورة مرتين سنويًا فقط

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
الكهرباء : تقسيط الفاتورة مرتين سنويًا فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الكهرباء السعودية أن السداد الجزئي للفواتير متاح مرتين فقط خلال العام الميلادي الواحد بحد أدنى نصف القيمة المقدرة.

تقسيط الفاتورة

وتلقت الشركة شكوى من أحد المستفيدين قال فيها: “لكم عندي فاتورة عليها 8500 ريال وأبغى أسدد 10٪ أو أسدد 2000 ريال ومو راضي يقبل السداد علما أنني سددت الشهر اللي فات 5000 لأنها كانت مفصولة والآن شغالة وأمورها تمام بس أبغى أسدد 2000 ريال يرفض الطلب”

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وأشارت الشركة ممثلة في حساب العناية بالعملاء عبر منصة إكس إلى أنه يمكن للمشترك سداد 50% من إجمالي قيمة الفاتورة حصرياً من خلال موقع وتطبيق الكهرباء بحد أقصى مرتين في العام الميلادي.

وأضافت أنه يشترط أن يكون حساب المستفيد حساباً سكنياً وموثقاً باسمه، ولتوثيق الحسابات نصحت الشركة بتحميل تطبيق الكهرباء ثم التسجيل فيه.

تطبيق الكهرباء

وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن انقطاع الخدمة بشكل آلي من خلال تطبيق الكهرباء الجديد، كما يمكن للمستفيد التحدث مباشرة مع الموظف في حال رغبته بذلك.

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