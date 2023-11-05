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ضمن منافسات دوري روشن

المسابقات تعدل موعد مباراة الفتح والفيحاء

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
المسابقات تعدل موعد مباراة الفتح والفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل موعد مباراة الفتح والفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تعديل موعد مباراة الفتح والفيحاء

وأصدرت لجنة المسابقات، قرارًا بتأخير موعد انطلاقة مباراة الفتح والفيحاء، المقرر إقامتها، مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وأشارت لجنة المسابقات في بيان رسمي عبر حساب دوري روشن السعودي على منصة “إكس”، إلى أن مباراة الفتح والفيحاء في اليوم ذاته المحدد من قبل، ولكنها ستنطلق عند الساعة التاسعة مساء، بدلًا من السادسة.

الفتح ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة

الفريقان بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرتين، وخسر 3 مرات، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، من الفوز 3 مرات والخسارة مثلهم، وتعادل 6 مرات، وسجل 15 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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