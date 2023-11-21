المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍٍّ وزائر خلال أسبوع

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم، أنها استقبلت خلال المدة من 1- 6 من جمادى الأولى الجاري، 5 ملايين و364 ألف مصلٍّ وزائر.

تكثيف تقديم الخدمات

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (٤٦٧,٢٢١) زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى (١٣٥,٢٤٢) مصليًا بالروضة الشريفة.

وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي استفادة أكثر من (١٦,٧٧٢) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى توزيع (٢٧,٢٦٧) من الهدايا، واستفادة (٤٨,٦٩٨) من خدمة الإرشاد المكاني، و(٢٠,٢٧٧) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(٣,٧٢٧) مستفيدًا من خدمات المعارض، و(٣٧,٥٧٨) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و(١١,٦٠٥) مستفيدين من خدمة المكتبات و(٤٥,٩٣٧) مستفيدًا من خدمة التنقل، كما وزعت رئاسة المسجد النبوي (١١٩,٤٠٠) عبوة ماء زمزم، و(٩٢,٠٨) وجبات إفطار صائم.