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خلال منافسات النسخة الحالية

النصر متخصص ريمونتادا في آسيا

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
النصر متخصص ريمونتادا في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليصبح الأكثر تحقيقًا للريمونتادا.

فوز النصر ضد الدحيل

وحل النصر ضيفًا على الدحيل القطري بالأمس على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 3/ 2.

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نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

العالمي متخصص ريمونتادا

وكان العالمي متأخرًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، قبل أن ينتفض، وينجح في تحقيق الفوز، لتكون المرة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا التي تُحقق فيها كتيبة لويس كاسترو ريمونتادا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحويل تأخره بهدفين ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى فوز برباعية في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وتأخر العالمي بهدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وتمكن من الفوز بنتيجة 3/ 1.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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