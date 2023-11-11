النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن

انتهت مباراة النصر والوحدة قبل قليل، بفوز العالمي بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والوحدة

وفي الشوط الأول، سجل البرازيلي أليكس تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ11 ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالإله العمري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم أصفر الرياض بالهدف الثالث في الدقيقة الـ50 بعد خطأ في التمرير من لاعب الوحدة.

وعند حلول الدقيقة الـ81، قلص اللاعب البرازيلي أنسيلمو الفارق لنادي الوحدة مسجلًا الهدف الوحيد لناديه.

العالمي يحافظ على وصافته

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 31 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.