ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول
انتهت مباراة النصر والوحدة قبل قليل، بفوز العالمي بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي الشوط الأول، سجل البرازيلي أليكس تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ11 ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالإله العمري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.
ومع بداية الشوط الثاني، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم أصفر الرياض بالهدف الثالث في الدقيقة الـ50 بعد خطأ في التمرير من لاعب الوحدة.
وعند حلول الدقيقة الـ81، قلص اللاعب البرازيلي أنسيلمو الفارق لنادي الوحدة مسجلًا الهدف الوحيد لناديه.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 31 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.
النصر يواصل انتصاراته ويكسب الوحدة✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/vcsLJjYDRP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023