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بسبب الإصابة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
المواطن - محمد سمعه

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سيغيب اللاعب ناصر الدوسري عن نادي الهلال في 6 مباريات، وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها حاليًّا.

المباريات التي يغيب عنها ناصر الدوسري

وسيغيب الدوسري عن مباريات “الحزم، النصر، الطائي، الوحدة” في دوري روشن، نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التعاون في كأس الملك”.

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وتلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ناصر الدوسري - الهلال والخليج
ناصر الدوسري

وشارك اللاعب سلمان الفرج في جزء من تدريبات الهلال الجماعية والتي أُقيمت اليوم الجمعة في مقر تدريبات الزعيم.

يذكر أن الفرج غاب عن المشاركة في مباراة السعودية وباكستان أمس، وذلك بسبب إصابة كان تعرض لها في مباراة مالي في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

 

 

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