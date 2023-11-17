الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

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سيغيب اللاعب ناصر الدوسري عن نادي الهلال في 6 مباريات، وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها حاليًّا.
وسيغيب الدوسري عن مباريات “الحزم، النصر، الطائي، الوحدة” في دوري روشن، نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التعاون في كأس الملك”.
وتلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك اللاعب سلمان الفرج في جزء من تدريبات الهلال الجماعية والتي أُقيمت اليوم الجمعة في مقر تدريبات الزعيم.
يذكر أن الفرج غاب عن المشاركة في مباراة السعودية وباكستان أمس، وذلك بسبب إصابة كان تعرض لها في مباراة مالي في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.