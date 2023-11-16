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الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، وأبعدته عن معسكر المنتخب السعودي.

تفاصيل إصابة سالم الدوسري

وأوضح نادي الهلال، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، أثبتت إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وكان روبرتو مانشيني قد قرر خروح خروج سالم الدوسري من معسكر الأخضر، بناء على التقرير الطبي بشأن عدم قدرته على المشاركة أمام باكستان والأردن، لعدم الجاهزية؛ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

كما أعلن الهلال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، عن تفاصيل إصابة ناصر الدوسري، وأكد معاناته من إصابة في الفخذ، وسيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، قبل المشاركة مع الفريق.

ناصر الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستأنف تدريباته

على الجانب الآخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، بعدما منحهم خورخي جيسوس راحة لمدة 5 أيام، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

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