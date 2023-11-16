الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، وأبعدته عن معسكر المنتخب السعودي.

تفاصيل إصابة سالم الدوسري

وأوضح نادي الهلال، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، أثبتت إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه.

وكان روبرتو مانشيني قد قرر خروح خروج سالم الدوسري من معسكر الأخضر، بناء على التقرير الطبي بشأن عدم قدرته على المشاركة أمام باكستان والأردن، لعدم الجاهزية؛ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

كما أعلن الهلال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، عن تفاصيل إصابة ناصر الدوسري، وأكد معاناته من إصابة في الفخذ، وسيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، قبل المشاركة مع الفريق.

الهلال يستأنف تدريباته

على الجانب الآخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، بعدما منحهم خورخي جيسوس راحة لمدة 5 أيام، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.