Icon

شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا Icon انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030 Icon شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة Icon 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بـ القطاع الخاص Icon شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon 50 أسيرًا وهدنة 3 أيام تفاصيل الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ترحيب زعماء القارة السمراء بالتقارب مع المملكة

انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تتجه المملكة العربية السعودية نحو القارة الإفريقية في إطار نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تجسده رؤية 2030، وهي خطة جيواقتصادية تم تقديمها في عام 2016 لخفض اعتماد المملكة العربية السعودية على الثروة النفطية وتوسيع اقتصادها ليشمل الطاقة المتجددة والرياضة والسياحة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والانفتاح على كل دول العالم من أجل تحقيق توازن يصب في صالح البلاد.

دبلوماسية المملكة نحو إفريقيا

وقالت مجلة “فورين بوليسي” في تقريرها، اليوم، إنه بطبيعة الحال، يحتاج المخطط الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى شركاء متنوعين، ولتحقيق ذلك، اتبعت الرياض توجهًا دبلوماسيًّا ناعمًا تجاه دول ما يسمى بالجنوب العالمي، بخاصة في إفريقيا.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو تتربع على عرش الشركات الأكثر ربحية في العالم

أرامكو تتربع على عرش الشركات الأكثر ربحية في العالم

واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل

واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل

وقال خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية: “كما نعلم، تعد إفريقيا نقطة محورية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى الدول الناشئة”. وقال منزلاوي: “إن الدور العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية يتطلب توسيع العلاقات مع كل من الشرق والغرب، بما في ذلك القارة الإفريقية”، وفقًا لتصريحات نقلتها “فورين بوليسي“.

مشاريع تنموية داخل إفريقيا

وأعلنت الحكومة السعودية عبر وزير المالية محمد الجدعان، التزامها بدعم مشاريع التنمية المختلفة في إفريقيا، وذلك في افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي. ويتضمن ذلك تخصيصًا كبيرًا قدره 533 مليون دولار لتوزيعها على الدول الإفريقية، بما في ذلك ملاوي.

جاء هذا الإعلان فور وصول الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا. رئيس ملاوي إلى مطار الملك خالد الدولي، لينضم إلى مجموعة من القادة الأفارقة في القمة السعودية الإفريقية الأولى. وسيتم تسهيل التمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية، وخلال القمة تم الانتهاء من إبرام صفقات بمليارات الدولارات بين المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية.

ترحيب قادة إفريقيا

بالنسبة لملاوي، رحب الرئيس تشاكويرا باتفات التعاون مع الرياض، ومنها اتفاقية مهمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتأمين 20 مليون دولار لبناء طريق مانجوتشي-ماكانجيرا، بالإضافة إلى استثمار إستراتيجي في تطوير البنية التحتية في ملاوي، بحسب “techinafrica”.

ومن جهته، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.

مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا

وقررت المملكة العربية السعودية زيادة عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من 40 سفارة، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عقد الخميس الماضي في الرياض.

وأطلق ولي العهد مبادرة الملك سلمان الإنمائية في إفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار، عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة على مدى عشر سنوات، كما سيتم ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات وتقديم خمسة مليارات دولار تمويلًا تنمويًّا إضافيًّا إلى إفريقيا حتى 2030، وستزيد المملكة عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من أربعين سفارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس يحتفل بإطلاق أولى رحلاته المباشرة بين جدة وأنقرة
السعودية اليوم

طيران ناس يحتفل بإطلاق أولى رحلاته المباشرة...

السعودية اليوم
الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على الواتساب
السعودية اليوم

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الإنتر ضد سالزبورغ يصعد به للصدارة في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

فوز ثمين لـ الإنتر ضد سالزبورغ يصعد...

الرياضة
خالد بن سلمان: يجب مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة ووقف العمليات العسكرية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان: يجب مواصلة العمل على...

السعودية اليوم
34 وظيفة بشركة المياه الوطنية بعدة تخصصات
حصاد اليوم

34 وظيفة بشركة المياه الوطنية بعدة تخصصات

حصاد اليوم
6 خطوات لحجز تصريح أداء مناسك العمرة من داخل السعودية
السعودية اليوم

6 خطوات لحجز تصريح أداء مناسك العمرة...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين

السعودية اليوم
محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا
الرياضة

محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا

الرياضة