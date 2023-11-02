باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر!

عرضت مجموعة من العلماء، الخميس، نظرية جديدة قد تحلّ لغزين يتعلّق أحدهما بجرم يدور كل يوم حول كوكب الأرض والآخر قد يكون موجودًا في باطنها.

ويتمثّل اللغز الأول في نشوء القمر الذي تشير النظرية الأكثر شيوعًا له إلى أنّه تشكّل بعدما اصطدم بالأرض كوكب في طور التشكّل قبل 4.5 مليار سنة.

وأدى الاصطدام مع ثيا، وهو كوكب قديم بحجم المريخ، إلى انتشار ما يكفي من المواد في الفضاء ليشكّل تكتّلها القمر.

وتبقى مسألة العثور على بقايا ثيا، من خلال النظر ليس في الهواء بل تحت الأرض، على ما ذكرت الدراسة التي نشرها فريق من العلماء من مؤسسات أمريكية في مجلة “نيشتر” Nature.

نقطتان كبيرتان

فعلى عمق 2900 كيلومتر تحت سطح الأرض، تثير “نقطتان” كبيرتان اهتمام العلماء منذ اكتشافهما باستخدام موجات زلزالية في ثمانينيات القرن الفائت. وتقع هاتان الكتلتان اللتان تتمتع كل منهما بحجم مماثل لمساحة قارة والموجودتان في قاع عباءة الأرض، وهي الطبقة التي تفصل نواة الأرض عن قشرتها، تحت إفريقيا والمحيط الهادي.

والكتلتان أكثر سخونة وكثافة من المكان المحيط بهما. وتشير عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجراها الباحثون إلى أن هاتين الكتلتين هما “آثار مدفونة” للكوكب ثيا اخترقت الأرض وقت الاصطدام.

وقال تشيان يوان، وهو باحث في الديناميكية الجيولوجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (CalTech) والمعد الرئيسي للدراسة، في حديث لوكالة “فرانس برس”: إنّ هذا الاصطدام كان “أعنف حدث تعرضت له الأرض” في تاريخها.

واعتبر أنّ من “الغريب جدًّا” عدم وجود أي أثر مرئي لذلك. وما دفعه للتفكير في الموضوع هو تساؤله عن مكان الجسم المرتطم. وقال “جوابي: تحت الأرض”.