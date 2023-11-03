بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح

تسبب غياب اللاعب المغربي مراد باتنا عن فريقه الفتح ضد الهلال، في أزمة للنموذجي الذي يسعى اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أزرق الرياض.

وكان حساب نادي الفتح في منصة “إكس” أعلن عن غياب باتنا عن مواجهة الهلال لأول مرة له في الموسم، بجانب غياب كل من الجزائري سفيان بن دبكة والرأس أخضري دجانيني للإصابة.

مساهمات مراد باتنا

الفتح حتى الآن أحرز 28 هدفًا في دوري روشن، ساهم باتنا فيهم بإحرازه لـ 7 أهداف، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الفتح حتى الآن بعد مرور 12 جولة من دوري روشن.

النموذجي في حال حقق المفاجأة وهزم الهلال، فسوف يصعد من المركز الرابع للمركز الثاني متفوقًا على النصر والتعاون بشكل مؤقت.