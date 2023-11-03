Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج Icon طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة Icon فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب Icon ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول Icon البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة Icon موعد مباريات الأحد في دوري روشن Icon بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح Icon العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لم يشارك في لقاء الهلال

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تسبب غياب اللاعب المغربي مراد باتنا عن فريقه الفتح ضد الهلال، في أزمة للنموذجي الذي يسعى اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أزرق الرياض.

وكان حساب نادي الفتح في منصة “إكس” أعلن عن غياب باتنا عن مواجهة الهلال لأول مرة له في الموسم، بجانب غياب كل من الجزائري سفيان بن دبكة والرأس أخضري دجانيني للإصابة.

قد يهمّك أيضاً
الاتفاق يسعى لتكرار سيناريو الدوري أمام النصر

الاتفاق يسعى لتكرار سيناريو الدوري أمام النصر

شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة

شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة

مساهمات مراد باتنا

الفتح حتى الآن أحرز 28 هدفًا في دوري روشن، ساهم باتنا فيهم بإحرازه لـ 7 أهداف، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الفتح حتى الآن بعد مرور 12 جولة من دوري روشن.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

النموذجي في حال حقق المفاجأة وهزم الهلال، فسوف يصعد من المركز الرابع للمركز الثاني متفوقًا على النصر والتعاون بشكل مؤقت.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم