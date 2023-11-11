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لتصحيح مسار الفريق الأول

باولو مالديني يقترب من الاتحاد

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
باولو مالديني يقترب من الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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اقترب المدير التقني السابق لميلان، الإيطالي باولو مالديني، من تولي منصب إداري داخل نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، أملًا في تصحيح المسار.

الاتحاد يفاوض باولو مالديني

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن باولو مالديني المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي في نادي الاتحاد.

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باولو مالديني
مالديني – المصدر @FabrizioRomano

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن باولو مالديني سيحسم مستقبله قريبًا، في ظل وجود عرض جاد من نادي الاتحاد.

وكان مالديني قد ساهم في تحقيق ميلان للقب الدوري الإيطالي في موسم 2021\ 2022، فيما قررت مجموعة “ريد بيرد” المالكة للنادي، إقالته من منصبه، بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

باولو مالديني
مالديني – المصدر cbssports

تصحيح المسار بعد إقالة سانتو

وجاء اهتمام نادي الاتحاد بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني، كأولى خطوات تصحيح المسار، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لتراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد، لتعديل الأوضاع في الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، عن طريق تعيين مدير رياضي أجنبي صاحب خبرة كبيرة، خاصة أن العميد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

نونو سانتو - الاتحاد
سانتو

استعادة التوازن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

 

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