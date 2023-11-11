باولو مالديني يقترب من الاتحاد

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اقترب المدير التقني السابق لميلان، الإيطالي باولو مالديني، من تولي منصب إداري داخل نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، أملًا في تصحيح المسار.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن باولو مالديني المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي في نادي الاتحاد.
ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن باولو مالديني سيحسم مستقبله قريبًا، في ظل وجود عرض جاد من نادي الاتحاد.
وكان مالديني قد ساهم في تحقيق ميلان للقب الدوري الإيطالي في موسم 2021\ 2022، فيما قررت مجموعة “ريد بيرد” المالكة للنادي، إقالته من منصبه، بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.
وجاء اهتمام نادي الاتحاد بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني، كأولى خطوات تصحيح المسار، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لتراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.
وتسعى إدارة نادي الاتحاد، لتعديل الأوضاع في الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، عن طريق تعيين مدير رياضي أجنبي صاحب خبرة كبيرة، خاصة أن العميد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.