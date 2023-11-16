برشلونة يحدد سعر بيع نجمه للأندية السعودية

كشفت تقارير صحفية عن السعر الذي حدده نادي برشلونة الإسباني، وذلك لبيع أحد نجومه للأندية السعودية في الفترة المقبلة.

وذكرت التقارير بحسب موقع Football Transfer أن برشلونة سيوافق على بيع نجمه البرازيلي رافينيا مقابل 70 مليون يورو .

ولعب الجناح البرازيلي مع البارشا 61 مباراة في مختلف المسابقات ساهم بتسجيل 12 هدفاً وصنع 15 هدفًا كما فاز مع البارشا بلقبين وهما الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وفي وقت سابق، تدرس إدارة الفريق الكتالوني، رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن مسؤولي الفريق الكتالوني لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع برشلونة على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.