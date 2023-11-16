Icon

لقطات لجريان وتدفق السيول في تربة شرق الطائف Icon موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024 Icon نيوم تكشف النقاب عن إبيكون أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة Icon تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية Icon تروجينا للتزلج ستكون بمثابة أرض العجائب لعشاق الألعاب الشتوية حول العالم Icon 15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل تدريبه للاتحاد Icon اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري Icon برشلونة يحدد سعر بيع نجمه للأندية السعودية Icon إطلاق أسرع شبكة إنترنت في العالم بسرعة 1.2 تيرابايت بالثانية Icon المرأة السعودية الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشرات العمل والقانون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه للأندية السعودية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
برشلونة يحدد سعر بيع نجمه للأندية السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية عن السعر الذي حدده نادي برشلونة الإسباني، وذلك لبيع أحد نجومه للأندية السعودية في الفترة المقبلة.

وذكرت التقارير بحسب موقع Football Transfer أن برشلونة سيوافق على بيع نجمه البرازيلي رافينيا مقابل 70 مليون يورو .

قد يهمّك أيضاً
صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

التعاون يعاود تدريباته

التعاون يعاود تدريباته

ولعب الجناح البرازيلي مع البارشا 61 مباراة في مختلف المسابقات ساهم بتسجيل 12 هدفاً وصنع 15 هدفًا كما فاز مع البارشا بلقبين وهما الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

رافينيا - برشلونة
رافينيا

وفي وقت سابق، تدرس إدارة الفريق الكتالوني، رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن مسؤولي الفريق الكتالوني لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

برشلونة ضد الريال
ليفاندوفسكي

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع برشلونة على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار