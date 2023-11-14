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سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس

تأجيل اختبارات الغد في مدارس مكة وبحرة والجموم وجدة ورابغ وخليص

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
تأجيل اختبارات الغد في مدارس مكة وبحرة والجموم وجدة ورابغ وخليص
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

وأوضح تعليم جدة أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع.

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وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) ابتداءً من فجر غدٍ الأربعاء، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة الصغرى على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة، ويتوقع أن تتراوح بين ( 12ْ- 9ْ) بمشيئة الله.

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