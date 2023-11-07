تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تشكيل فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الدحيل القطري بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد فتيل، أليكس تيليس، سامي النجعي، أوتافيو، مارسيلو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا”.

وسيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل، حيث قرر لويس كاسترو استبعاد رونالدو لحصوله على راحة كافية حيث لن يشارك ضد الدحيل خوفًا عليه من الإرهاق.

النصر ضد الدحيل في الرياض

وكان لقاء الذهاب في الرياض أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز أصفر الرياض برباعية مقابل ثلاثية، حيث تمكن النجم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الشوط الأول بالدقيقة الـ25 بعد تمريرة متقنة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح ساديو ماني في الشوط الثاني، في إحراز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ56، فريق الدحيل نجح في إحراز هدفين عبر كل من إسماعيل محمد والمعز علي في الدقيقتين الـ 63 والـ67.

العالمي عاد سريعًا وسجل الهدفين الثالث والرابع عبر النجم رونالدو في الدقيقتين الـ 62 والـ 81.

وقلص الدحيل الفارق بعد ذلك عبر اللاعب مايكل أولونجا في الدقيقة الـ85.