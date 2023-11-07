Icon

شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل Icon وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة في فروع وزارة الطاقة Icon 500 مليون دولار أرباح ثروة ترامب منذ مغادرته للبيت الأبيض Icon الفيحاء يتعثر أمام العين بثلاثية Icon وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى Icon قصة مشرفة تربوية أنقذت سائقًا و4 مشرفات في جازان Icon وظائف شاغرة بشركة نوماك في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال آسيا

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تشكيل فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الدحيل القطري بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد فتيل، أليكس تيليس، سامي النجعي، أوتافيو، مارسيلو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا”.

قد يهمّك أيضاً
الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر

الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى

بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى

وسيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل، حيث قرر لويس كاسترو استبعاد رونالدو لحصوله على راحة كافية حيث لن يشارك ضد الدحيل خوفًا عليه من الإرهاق.

النصر ضد الدحيل في الرياض

وكان لقاء الذهاب في الرياض أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز أصفر الرياض برباعية مقابل ثلاثية، حيث تمكن النجم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الشوط الأول بالدقيقة الـ25 بعد تمريرة متقنة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح ساديو ماني في الشوط الثاني، في إحراز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ56، فريق الدحيل نجح في إحراز هدفين عبر كل من إسماعيل محمد والمعز علي في الدقيقتين الـ 63 والـ67.

العالمي عاد سريعًا وسجل الهدفين الثالث والرابع عبر النجم رونالدو في الدقيقتين الـ 62 والـ 81.

وقلص الدحيل الفارق بعد ذلك عبر اللاعب مايكل أولونجا في الدقيقة الـ85.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال الفوز على الأهلي المصري
الرياضة

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال...

الرياضة
اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎
السعودية اليوم

اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة...

السعودية اليوم
نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد
الرياضة

نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى...

الرياضة
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية
الرياضة

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

الرياضة
المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا
الرياضة

المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد...

الرياضة
سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم سبب ترشحي
الرياضة

سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم...

الرياضة
أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة

السعودية اليوم
رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش
الرياضة

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

الرياضة