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ضمن منافسات دوري روشن

تاوامبا يسعى لتكرار سيناريو الجولة الثانية ضد النصر

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
تاوامبا يسعى لتكرار سيناريو الجولة الثانية ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا، في مواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وقيادته لتحقيق الفوز أمام النصر.

تاوامبا يسعى لتحقيق فوز جديد

ويطمح تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، في تحقيق فوز جديد ضد النصر، بعدما قاد فريقه السابق التعاون، لتجاوز العالمي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية، وكانت هذه الهزيمة هي الأخيرة لكتيبة لويس كاسترو.

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تاوامبا
اللاعب الكاميروني – المصدر @AltaawounFC

وسجل تاوامبا هدفًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف خلال 11 مواجهة خاضها أمام العالمي في جميع البطولات، ما يُحفزه لمواصلة التألق وهز شباكه اليوم.

وكان تاوامبا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الصيف قادمًا من التعاون، وشارك معه في 10 مباريات حتى الآن، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات وصنع هدفًا.

تاوامبا مع الأخدود
اللاعب الكاميروني – المصدر @SPL

النصر يستضيف الأخدود

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

مباراة النصر ضد الأخدود
موعد المباراة – المصدر @ALAKHDOUD

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