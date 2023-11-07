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عدد المتبرعين للحملة تجاوز أكثر من نصف مليون متبرع

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوز مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة أكثر من نصف مليون متبرع.

الحملة الشعبية السعودية

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الإغاثية على منصة “ساهم” إنفاذًا لتوجيهات القيادة التي بادرت بالتبرع بـ 50 مليون ريال.

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فريق سعودي يصل مصر لإيصال المساعدات

وإنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.

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