تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال

تجاوز مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة أكثر من نصف مليون متبرع.

الحملة الشعبية السعودية

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الإغاثية على منصة “ساهم” إنفاذًا لتوجيهات القيادة التي بادرت بالتبرع بـ 50 مليون ريال.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: تبرعات حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في#غزة تصل إلى أكثر من 400 مليون ريال حتى الآن #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/zkUMiTRVjN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2023

فريق سعودي يصل مصر لإيصال المساعدات

وإنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.