تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي طلب من نجمه السابق، السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الحالي، التدخل لإقناع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بالانضمام لتشيلسي في الفترة المقبلة.

ماذا فعل كوليبالي ؟

وسبق للنجم السنغالي أن لعب مع أوسيمين في نابولي قبل رحيل الأول لنادي تشيلسي.

ورغب الهلال في ضم أوسيمين كذلك في صيف العام الحالي لكن المهاجم النيجيري فضّل البقاء في صفوف نابولي.

الهلال لم يعلن استسلامه في صفقة أوسيمين، حيث سيتحرك للتعاقد معه إما في يناير 2024 أو في صيف العام المقبل، لكن تدخل المدافع السنغالي قد يُفقد الصفقة من الهلال، بحسب ما ذكره الإعلامي البريطاني مايك مكجارث.