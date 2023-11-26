متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية خسارة إيفرتون ضد مان يونايتد بثلاثية 5 ملايين زائر لـ موسم الرياض في أقل من شهر أغلق التعليقات في حسابه .. كيف أغضب رياض محرز جماهير الأهلي ؟ مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ14
كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي طلب من نجمه السابق، السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الحالي، التدخل لإقناع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بالانضمام لتشيلسي في الفترة المقبلة.
وسبق للنجم السنغالي أن لعب مع أوسيمين في نابولي قبل رحيل الأول لنادي تشيلسي.
ورغب الهلال في ضم أوسيمين كذلك في صيف العام الحالي لكن المهاجم النيجيري فضّل البقاء في صفوف نابولي.
الهلال لم يعلن استسلامه في صفقة أوسيمين، حيث سيتحرك للتعاقد معه إما في يناير 2024 أو في صيف العام المقبل، لكن تدخل المدافع السنغالي قد يُفقد الصفقة من الهلال، بحسب ما ذكره الإعلامي البريطاني مايك مكجارث.