تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

تدفقت السيول من قمم جبل اللوز اليوم الاثنين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة تبوك ضمن الحالة الجوية التي تمر بها معظم مناطق السعودية.

سيول جبل اللوز

ويعد جبل اللوز أحد المعالم البارزة في تبوك ويستقبل كل عام كميات كبيرة من البرد والثلوج ويعتبر وجهة لمحبي الطقس وهواة الخروج إلى البر.

وأظهرت مقاطع متداولة السيول وهي تندفع بشدة من المرتفعات فيما تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار الأسبوع.

طقس تبوك

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، ومركز المعظم، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.